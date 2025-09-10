Confirman que una dieta saludable ayuda a disminuir el dolor crónico

Un nuevo estudio publicado en el European Journal of Nutrition revela que una dieta saludable puede reducir el dolor crónico musculoesquelético en adultos con sobrepeso u obesidad. La investigación, realizada por la University of South Australia, involucró a 104 adultos que cambiaron sus hábitos alimentarios durante tres meses siguiendo las Guías Alimentarias Australianas.

Los participantes redujeron su ingesta calórica diaria en un 30%, pasando de 9,100 a 5,800 kilojulios. Se fomentó el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, al tiempo que se redujo el alcohol y los alimentos ultraprocesados. Al final del estudio, se observó una mejora del 22% en la calidad general de la dieta y una notable disminución del dolor musculoesquelético crónico, que pasó del 50% al 24% de los participantes.

Un hallazgo clave del estudio es que la mejora en la dieta se asoció con una reducción del dolor, incluso en aquellos que no perdieron peso significativo. La primera autora, Sue Ward, subrayó que, aunque la pérdida de peso puede beneficiar a algunos, mejorar la calidad de la dieta por sí sola puede disminuir la gravedad del dolor crónico.

La co-investigadora, Dra. Alison Hill, indicó que una alimentación equilibrada no solo previene enfermedades a largo plazo, sino que también tiene un efecto inmediato en el bienestar diario. Los resultados sugieren que una mejor nutrición puede reducir los síntomas de dolor crónico, mejorando la calidad de vida de los afectados, y resaltan la importancia de la dieta en la gestión del dolor crónico.

Este estudio se suma a la creciente evidencia que vincula patrones alimentarios saludables con beneficios para la salud física y mental, destacando el impacto positivo de la calidad nutricional más allá de la mera pérdida de peso.