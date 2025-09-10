Turismo Carretera en San Luis

Este fin de semana, el Turismo Carretera (TC) llevará a cabo la 11ª fecha del campeonato 2025 en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, marcando el inicio de la Copa de Oro. A continuación, se detallan los horarios de transmisión y el cronograma de actividades.

Sábado, 13 de septiembre

Se llevarán a cabo dos tandas de entrenamientos, comenzando con el TC Pista (TCP) a las 9:25 horas. El TC seguirá a partir de las 11:05, con transmisión a cargo de DeporTV y Motorplay. La segunda sesión de entrenamiento para TCP empezará a las 12:10, mientras que el TC volverá a la pista a la 1:20 PM, también transmitido por Motorplay.

La jornada clasificatoria dará inicio a las 15:25 para TCP y a las 16:03 para el TC, con un total de tres y cuatro tercios de 8 minutos, respectivamente. Estas sesiones se podrán seguir en vivo por DeporTV, TV Pública y Motorplay entre las 15:00 y 17:00 horas.

Domingo, 14 de septiembre

Las actividades comenzarán temprano, con las series de TCP a las 9:05 horas y las de TC a las 10:10. Las finales de la 11ª fecha concluirán con la carrera de TCP a las 12:15 y del TC a las 13:30. La transmisión del domingo se realizará de la siguiente manera: por DeporTV de 9:00 a 10:00 y luego por TV Pública desde las 10:00 hasta las 14:30.

Horarios de transmisión

Sábado, 13 de septiembre:

11:00 a 12:00 – DeporTV y Motorplay

12:00 a 13:00 – Motorplay

15:00 a 17:00 – TV Pública, DeporTV y Motorplay

Domingo, 14 de septiembre:

9:00 a 10:00 – DeporTV y Motorplay

10:00 a 14:30 – TV Pública y Motorplay

Cronograma de actividades

Sábado, 13 de septiembre:

9:25 a 9:55 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

10:00 a 10:30 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

11:05 a 11:25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11:30 a 11:50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

La Copa de Oro promete ser un espectáculo emocionante en San Luis.