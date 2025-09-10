OTAN Refuerza Compromiso de Defensa Tras Incidente Aéreo en Polonia

Bruselas, 4 de octubre de 2023. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los aliados están “decididos a defender cada centímetro del territorio” tras el derribo de drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco en la madrugada. Este incidente ha llevado al Gobierno polaco a invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, lo que permitirá formalizar consultas con otros miembros de la alianza.

Rutte calificó la violación de espacio aéreo como un hecho “no aislado” y destacó que el Consejo del Atlántico Norte se reunió para evaluar la situación tras la solicitud de Polonia. Aunque no anticipó los resultados de la investigación, el secretario general tildó el acto de “imprudente” y “peligroso”, y pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que “deje de violar el espacio aéreo aliado”.

La OTAN mantendrá un monitoreo cercano de la situación en el flanco oriental, y Rutte subrayó que las defensas aéreas de la alianza están siempre preparadas.

Por su parte, el Kremlin, a través de su portavoz Dimitri Peskov, no emitió comentarios sobre el incidente y afirmó que no ha habido contactos entre Rusia y Polonia al respecto. Peskov también criticó las acusaciones de provocaciones por parte de la Unión Europea y la OTAN, argumentando que a menudo carecen de fundamento.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, describió la nocturna violación como una “noche dramática” y sugirió que podría tratarse de una “provocación a gran escala”. Tusk afirmó que Polonia está en contacto con la OTAN para coordinar respuestas efectivas ante amenazas futuras.