Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, presenta balance de la reforma constitucional

En la última sesión de la Convención del 25, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó un balance sobre la reciente reforma constitucional, destacando su carácter histórico. Pullaro afirmó que este proceso "abre las puertas al futuro" y representa la superación de privilegios y estructuras de poder anticuadas.

Durante la jornada, en el marco de la pavimentación de calle Larrea en la capital provincial, el mandatario subrayó que "la Constitución no estaba escrita", enfatizando que su elaboración fue un esfuerzo conjunto de todos los convencionales participantes. "Logramos una Constitución que refleja nuestra diversida y enfrenta los problemas del país", afirmó Pullaro.

El gobernador expresó su orgullo por liderar esta etapa de transformación en Santa Fe. Destacó que la nueva Constitución será la más moderna del país, con instituciones fortalecidas que atraerán inversiones y promoverán el desarrollo provincial.

"Unidos para Cambiar Santa Fe ha logrado que el poder actual pierda influencia, pensando en el futuro de las próximas generaciones", concluyó. Pullaro destacó el clima de diálogo en la Convención, donde el 93% del articulado fue aprobado con el respaldo del 67% de los convencionales.

El mandatario mencionó innovaciones clave de la nueva Carta Magna, como la eliminación de privilegios, límites al poder y mecanismos de control. Resaltó la inclusión de la "ficha limpia" y un enfoque renovador en la justicia y la participación ciudadana, conceptos que, según él, facilitarán el desarrollo económico en la provincia.

Finalmente, Pullaro reafirmó el rol de Santa Fe en la historia institucional de Argentina: “Estamos listos para ser la locomotora del cambio que el país necesita. Esta Constitución es producto del esfuerzo de todos los santafesinos”.