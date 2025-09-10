La Policía de Rafaela comienza a usar pistolas Taser y recibió equipamiento para pericias criminalística

La fuerza de seguridad de Rafaela recibió un minibus con instrumental de alta complejidad para el trabajo forense y nuevas pistolas Taser de baja letalidad. La inversión provincial forma parte de un programa de reequipamiento que busca fortalecer tanto la prevención como la investigación del delito.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregó este miércoles un minibus completamente equipado con tecnología para tareas específicas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Unidad Regional V.

Durante el acto, realizado en Rafaela, también se presentaron las nuevas pistolas de baja letalidad Taser.

Cococcioni afirmó: “Llevamos adelante un programa de reequipamiento de la fuerza de seguridad en todos sus niveles. Estamos prestando atención, por un lado, a lo preventivo y, por el otro, a lo investigativo. Es importante que cuando ocurra un delito podamos estar presentes con todas las herramientas para poder esclarecerlo”.

El ministro subrayó que hacía muchos años la PDI no contaba con un utilitario de gran porte para escenas del crimen. Explicó que cada jefatura regional de la PDI, en correspondencia con las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación, dispondrá de un equipamiento de mayor complejidad como el que ahora se presentó. “Vamos a ir rotando los móviles en cada departamento para que puedan llegar al lugar con mayor agilidad. Esto permite a los investigadores forenses tener todas las herramientas para asegurar una escena, evitar la contaminación, garantizar la cadena de custodia y levantar huellas y datos que serán puestos a disposición de la Fiscalía”, remarcó.

Pistolas de baja letalidad

En cuanto a las nuevas pistolas Taser, Cococcioni precisó que “en el departamento Castellanos estamos haciendo un punto focal, junto con Rosario, Santa Fe, Reconquista y Venado Tuerto, que también van a tener este tipo de armamento. Esta es una prueba piloto. La Provincia hasta ahora no contaba con estas armas, que se incorporan con capacitación previa de cada operador y bajo un proceso de monitoreo y evaluación de resultados”.

El ministro destacó que la inversión del Gobierno Provincial en pistolas de baja letalidad asciende a 1.900 millones de pesos: “Este es un armamento que el mundo está incorporando, Argentina muy gradualmente y Santa Fe a la vanguardia lo empieza a implementar. Son armas de electrochoque a un alto voltaje, pero con un amperaje que hace que sea mínimo el riesgo para la integridad física y la salud”, explicó.

Al referirse al trabajo policial en el departamento, indicó que “esta Unidad Regional ostenta el récord provincial de detenciones en averiguación de antecedentes por cantidad de habitantes. No negamos los problemas de seguridad. El problema es cuando hay delito y la policía no hace nada. Ahora es distinto: hay delito, pero la policía está en la calle, identificando, deteniendo y desplegada. Por eso, vamos a respaldar siempre el trabajo de la fuerza”.

Equipamiento altamente calificado

El jefe de la Unidad Regional V, Carlos Pagano, valoró el aporte y lo calificó como “un día histórico por estar recibiendo equipamiento altamente calificado, que nos va a permitir desarrollar nuestra labor conforme a los lineamientos que dicta el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto se suma a los innumerables insumos y elementos recibidos en los últimos meses, como móviles, armamento y capacitaciones”.

Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, agradeció la entrega: “Es un equipamiento necesario para nuestras fuerzas y nos permite seguir fortaleciendo la batalla que estamos dando entre todos contra el delito, la delincuencia y la violencia. El compromiso y el trabajo se redoblan cada día para tener una ciudad más segura”.

Características del minibus

La provincia adquirió cinco minibuses con una inversión total de 753.890.315 pesos. Se trata de furgones adaptados y equipados con tabique divisor metálico aislado y revestido, aislamiento termoacústico, instalación eléctrica independiente, cuatro reflectores LED fijos exteriores para escenas, escalera de aluminio plegable, heladera portátil de 12V, gazebo plegable impermeable, dos luces de escena portátiles de alta potencia y un contenedor de PVC extraíble para residuos patológicos.