Cristina Kirchner reaparece en escena política desde su prisión domiciliaria y respalda a Urtubey en Salta

Cristina Kirchner, bajo prisión domiciliaria, recibió en su residencia de San José 1111 a Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada.

El encuentro, de más de dos horas, selló el apoyo explícito de la expresidenta a Fuerza Patria en Salta.

Urtubey, candidato a senador, llamó a “unir fuerzas” y criticó duramente el modelo de Javier Milei.

La foto conjunta reconfigura el tablero peronista en el norte y refuerza la estrategia opositora.

El exgobernador interpreta la derrota de Milei en Buenos Aires como un indicio de desgaste del oficialismo.

El respaldo de Kirchner subraya su vigencia política y anticipa reacomodamientos opositores antes de octubre.

En medio de un clima político agitado y con el calendario electoral marcando las próximas legislativas de octubre, Cristina Fernández de Kirchner volvió a demostrar que su influencia en el peronismo continúa vigente, aun bajo prisión domiciliaria. La expresidenta recibió el lunes por la tarde en su residencia de San José 1111 al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, hoy candidato a senador por Fuerza Patria, y al diputado nacional Emiliano Estrada.

La reunión, que según informó Radio Con Vos se extendió por más de dos horas, sirvió para sellar un gesto político clave: el respaldo explícito de Kirchner a la estrategia de Fuerza Patria en Salta. Urtubey difundió en sus redes sociales una foto junto a la exmandataria y Estrada, acompañada del mensaje: “Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo”. En otro pasaje, el exgobernador insistió: “Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta”.

La escena muestra la vigencia de las redes kirchneristas incluso en circunstancias extraordinarias. Pese a la prisión domiciliaria que cumple en el marco de causas judiciales, Cristina Kirchner continúa recibiendo a dirigentes y marcando el pulso de las negociaciones internas. La foto junto a Urtubey reconfigura el tablero peronista en el norte del país y refuerza la apuesta de Fuerza Patria por consolidar el voto opositor al presidente Javier Milei.

Urtubey, que en los últimos años se había mantenido alejado de la primera línea política tras su fallida candidatura vicepresidencial en 2019, reapareció decidido a disputar una banca en el Senado. Su regreso se alinea con un peronismo que busca reagruparse tras los recientes tropiezos electorales y las tensiones internas generadas por el avance del oficialismo libertario. El exmandatario salteño apuntó directamente contra Milei luego de la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, un resultado que, si bien no impacta de manera directa en su provincia, interpreta como una señal de desgaste para el Gobierno.

“Ayer en Buenos Aires los argentinos se unieron y le dijeron NO a Milei y a su modelo de abandono. Hoy los mercados también le dicen NO al Presidente que se empeña en no cambiar nada de lo que viene haciendo en contra de la gente”, publicó en X (exTwitter). Y agregó: “Cuando nos juntamos, la historia cambia. En octubre nos toca a los salteños unir fuerzas para decir BASTA y abrir el camino hacia otra Argentina. Fuerza Patria es la fuerza que puede hacerlo posible”.

El gesto político de Cristina Kirchner no solo fortalece a Urtubey sino que envía un mensaje hacia el resto del peronismo: la expresidenta, aun condicionada judicialmente, sigue siendo un actor de peso en la definición de candidaturas y estrategias. Para Fuerza Patria, el desafío es consolidar el voto peronista salteño, un electorado históricamente disputado pero hoy fragmentado.

Con el oficialismo de Milei golpeado tras su traspié electoral bonaerense y con un mercado inquieto por las señales de incertidumbre política, el movimiento de piezas dentro del peronismo suma tensión al escenario nacional. El respaldo a Urtubey desde el corazón del kirchnerismo podría anticipar un reacomodamiento más amplio de fuerzas opositoras en las semanas previas a las legislativas.