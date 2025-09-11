Orgullo argentino: Nicolás Paz recibió una distinción en la Serie A

Nicolás Paz, un joven talento de la Selección Argentina, ha sido galardonado con el premio Rising Star de la Serie A italiana, que reconoce al jugador más destacado de la categoría. Este reconocimiento llega tras sus actuaciones en la reciente doble fecha de Eliminatorias, donde jugó algunos minutos frente a Venezuela.

Paz, quien milita en el Como 1907, logró el premio después de participar en solo dos partidos de la temporada. En su debut, contribuyó al triunfo 2-0 sobre Lazio con un gol y una asistencia, y luego jugó en la derrota 1-0 frente al Bologna.

Cabe recordar que en la pasada temporada, Paz se destacó como el mejor futbolista joven de la liga, acumulando seis goles y nueve asistencias en 35 partidos. Su rendimiento ha llamado la atención del seleccionador Lionel Scaloni, quien lo considera una de las grandes promesas del combinado nacional.