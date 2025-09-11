Papu Gómez se refirió a Lionel Scaloni y sorprendió con sus palabras

Alejandro “Papu” Gómez se prepara para regresar a la competición el próximo 20 de octubre, cuando cumpla con su sanción de dos años por dopaje, impuesta en octubre de 2022. El mediocampista de 37 años entrenará con el Padova, equipo de la Serie B de Italia, mientras espera su debut oficial.

En una entrevista con Julián Polo, Gómez reflexionó sobre su relación con Lionel Scaloni, el actual director técnico de la selección argentina, con quien compartió en Atalanta. “Cuando llegué, Scaloni estaba en las últimas, pero trabaja como un profesional extraordinario. Desde el primer día me ayudó en todo”, comentó.

Gómez también recordó que Scaloni ya mostraba interés por el entrenamiento, formando parte de su primer curso en Bérgamo.

Respecto a la transformación de la selección argentina después del fracaso en Rusia 2018, destacó la capacidad de Scaloni para renovar al equipo, incorporando a jóvenes talentosos que respaldan a Lionel Messi. “Su cercanía y honestidad con los jugadores crearon un ambiente armonioso”, explicó.

El mediocampista fue clave al sugerir a Cristian “Cuti” Romero para el equipo nacional, resaltando el impacto que tuvo en la defensa argentina: “Le dije a Scaloni, ‘llévate a Cuti porque es un crack’”, recordó.

Con la mirada en su regreso, Papu Gómez busca reencontrarse con la felicidad en el fútbol mientras culmina su carrera, marcada tanto por éxitos como por desafíos.