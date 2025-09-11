Tras su regreso de la Selección, la medida de Simeone con Julián Álvarez en el Atlético

Durante la Fecha FIFA, Diego Simeone trabajó intensamente para revertir el mal inicio de temporada del Atlético de Madrid, que ha sumado solo dos puntos de nueve posibles en LaLiga, ante equipos como Espanyol, Elche y Deportivo Alavés.

Una de las decisiones que el entrenador argentino ha tomado es cambiar el acompañante de Julián Álvarez, quien regresó de la Selección Argentina sin goles en las Eliminatorias Conmebol, aunque anotó uno para el Atlético en la primera jornada. En ese partido, Álvarez actuó como único delantero, respaldado por Thiago Almada, Álex Baena y Giuliano Simeone. Sin embargo, tras la lesión de Baena, Simeone está evaluando al delantero Alexander Sorloth como posible titular.

A sus 34 años, Sorloth no atraviesa su mejor momento, pero podría complementar a Álvarez en el ataque, lo que le daría una buena oportunidad de debutar como titular en la temporada, en el próximo encuentro contra Villarreal.

Además, se suma la lesión de Thiago Almada, que podría obligar a Simeone a contar con Giacomo Raspadori, otro de los fichajes del mercado, y a mantener una táctica similar a la utilizada en el debut ante Espanyol.

El partido entre Atlético de Madrid y Villarreal está programado para este sábado 13 de septiembre a las 16:00 en el Estadio Metropolitano.