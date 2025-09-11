El Parlamento Europeo incluyó al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución que solicita a la Unión Europea (UE) incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. La propuesta fue respaldada por 355 votos a favor y 173 en contra.

Los eurodiputados expresaron su "grave preocupación" por el aumento de estructuras criminales transnacionales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Argumentaron que los cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, facilitan el terrorismo al apoyar a grupos armados y al suministrar armas y financiamiento. Esto, según la Eurocámara, agrava la inestabilidad regional y socava la soberanía de Colombia.

El Cartel de los Soles, liderado por el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como un grupo terrorista global. Se le atribuye el narcoterrorismo y la colaboración con disidentes de las FARC, así como la corrupción de instituciones militares y judiciales en Venezuela.

La resolución, referida a la violencia en Colombia tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, también destaca la preocupación por el narcotráfico y el contrabando en las regiones fronterizas, que se han convertido en corredores de crimen organizado. El Parlamento Europeo instó al Consejo de la UE y a su Alta Representante, Kaja Kallas, a actualizar la lista de organizaciones terroristas para incluir, además del Cartel de los Soles, al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC.