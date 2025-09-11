Nicki Nicole habló de su romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole se pronunció por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal durante un evento en España, donde expresó su felicidad en el ámbito personal y profesional.

Desmintiendo rumores sobre una crisis o separación, la artista rosarina afirmó: “Estoy muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente, y les quiero agradecer a todos”.

Al ser interrogada sobre su vida sentimental, añadió con una sonrisa: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

Este domingo, Yamal también dejó entrever su estado emocional a través de redes sociales. Su compañero en la selección española, Nicolas Williams Arthuer, publicó un video en el que se veía al delantero sonriente. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó Williams. En un momento, Yamal bloqueó su teléfono, revelando una imagen de una mujer como fondo de pantalla. Williams concluyó con humor: “Mi chaval está enamorado”.