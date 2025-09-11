Suar y Pergolini contaron el día en que estuvieron al borde de la pelea

Adrián Suar y Mario Pergolini mantuvieron un entretenido diálogo en el programa "Otro día perdido" (eltrece), donde reflejaron su larga y sólida relación, aunque sin escatimar en chicanas sobre su pasado laboral. Uno de los momentos más reveladores fue la anécdota sobre un altercado que casi termina en una pelea física hace más de dos décadas.

El conflicto remonta a 2002, cuando Suar asumió como Gerente de Programación y decidió modificar la grilla de programas, incluyendo el cambio de día de "Caiga Quien Caiga" (CQC), el exitoso ciclo de Pergolini. Este ajuste generó un roce inmediato, ya que Pergolini se mostró molesto por la decisión del joven director.

"Era muy joven para dirigir un canal", recordó Pergolini. "Tenía un programa que funcionaba bien y él, recién llegado, quería hacer su impronta".

Suar relató el tenso encuentro en el que le dio la noticia a Pergolini sobre el traslado de su programa a los jueves. "Su reacción fue inmediata: 'No, no voy a hacer eso'", rememoró. A pesar de los intentos de Suar de calmar la situación, Pergolini insistía en que el martes era un clásico para su programa. En tono de broma, Suar recordó que la conversación se volvió tan intensa que pensaron que podrían llegar a las manos.

Finalmente, aunque lograron moderar la tensión, Pergolini dejó un comentario contundente al salir de la oficina: "¡Decile a tu jefe que es un pelotudo!", dijo, cerrando con humor la anécdota de un momento que marcó sus carreras.