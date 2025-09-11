Pullaro "En Santa Fe somos distintos"

El gobernador y convencional constituyente Maximiliano Pullaro destacó los nuevos institutos establecidos en la Constitución provincial, expresando su satisfacción por el diálogo logrado en los 58 días de debate. Aseguró que, en medio de la polarización nacional, este proceso ha posicionado a Santa Fe de manera diferente. Pullaro agradeció a los miembros de Unidos, a los opositores y a la prensa por su apoyo durante este histórico proceso.

En una reciente entrevista, Pullaro hizo un balance positivo de la convención, subrayando el honor de haber sido parte de una generación que logró construir consensos para aprobar una ley que no se reformaba desde hacía 63 años. El 93% de los artículos se aprobaron con más del 67% de los votos, lo que reafirma la capacidad de diálogo y consenso en la provincia.

“La nueva Constitución es de avanzada y refleja los valores de la sociedad actual”, destacó. Entre sus logros se incluye la implementación de un sistema de "ficha limpia", que impedirá que personas culpables de corrupción se postulen a cargos públicos. Además, se limitan las reelecciones indefinidas, promoviendo un equilibrio fiscal y reduciendo el poder del Ejecutivo.

Pullaro comentó que, a pesar de ser gobernador, jura una nueva Constitución que le otorga menos poder, lo cual considera un avance democrático inusual en el país. “Esto demuestra que en Santa Fe podemos dialogar y construir algo grande”, agregó.

Respecto a la vida cotidiana de los santafesinos, Pullaro enfatizó que la nueva organización de la provincia incluye la creación del Ministerio Público Fiscal y de Defensa, garantizando una justicia más moderna. “Hemos avanzado en la seguridad pública como una política estatal, no ligada a un solo gobierno”, afirmó.

Ante la necesidad de adecuar normativas a la nueva Constitución, el gobernador anticipó un trabajo importante para la Legislatura, con al menos 20 leyes a debatir. Reconoció que el equilibrio fiscal será un pilar fundamental en la gestión de recursos.

Pullaro se sintió orgulloso del proceso democrático que permitió a varios sectores, incluso a aquellos que habían votado en contra, participar activamente en la discusión y construcción de la nueva Constitución. “Hoy mostramos que Santa Fe se distingue en un contexto nacional de pelea y crispación”, concluyó, subrayando el potencial para el desarrollo y el crecimiento económico en la provincia.