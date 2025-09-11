Adorni reconoce errores, pero descarta un giro populista tras la derrota bonaerense

Manuel Adorni admitió errores de comunicación tras la derrota en Buenos Aires, pero descartó cambios en el rumbo económico.

Reivindicó la baja de inflación y pobreza, y defendió los ajustes como necesarios para un país “próspero y sin inflación”.

Criticó al gobernador Kicillof y al peronismo por “movilizar el aparato” y aplicar nuevos impuestos.

Rechazó medidas de alivio que impliquen “populismo electoral” y justificó los vetos a leyes sensibles.

Negó impacto del escándalo de audios filtrados y se distanció de influencers polémicos vinculados al oficialismo.

Anticipó que Milei hablará en Cadena Nacional para explicar el Presupuesto 2026 y ratificar la disciplina fiscal.

En medio del sacudón político que dejó la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad, Manuel Adorni, buscó este jueves marcar un límite: “Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”. En una entrevista televisiva con Antonio Laje (A24), el funcionario combinó autocrítica por las fallas en la comunicación con una defensa cerrada del rumbo económico y político del Gobierno.

Adorni admitió que el revés bonaerense reveló déficits en la estrategia oficial. “No se le llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, reconoció. Según señaló, la revisión interna fue una decisión colectiva y no solo un mandato presidencial: “Efectivamente hubo errores, hay cosas para corregir, pero uno de los mayores errores fue ese, el no explicar el porqué”.

El vocero remarcó que el ajuste y las reformas en curso no se verán alterados. “El rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos”, subrayó. Para Adorni, el país enfrenta un “punto de inflexión” comparable al de 2023: “Es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en un país próspero, sin inflación, con crecimiento y mejores salarios, o volver hacia atrás”.

En el terreno económico, defendió los resultados obtenidos hasta ahora. Reivindicó la baja de la inflación y su efecto sobre la pobreza: “Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de veinte puntos. No es menor en una Argentina destruida. El único camino para que un comerciante venda más es que a la Argentina le vaya mejor”. Al mismo tiempo, admitió que la recuperación “no es homogénea” y que algunos sectores “todavía estaban al final de la carrera” para adaptarse al nuevo esquema.

Consultado sobre medidas de alivio coyuntural, descartó cualquier giro populista: “¿Un decreto que te rompa el presupuesto para vender dos productos más y después volver a la inflación? No estamos dispuestos a eso. No mentimos ni vamos a mentirle a la gente”. En ese sentido, justificó vetos recientes —como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica— al señalar que respondían a límites presupuestarios y a evitar “delirios populistas”.

La entrevista también incluyó críticas al gobernador Axel Kicillof y al peronismo. Adorni acusó a la administración bonaerense de aplicar un nuevo impuesto a las transacciones por MercadoPago, afectando a comerciantes formales e informales. “A todos les robó un poquitito de plata”, lanzó. Además, apuntó contra lo que definió como el “aparato” movilizado por el kirchnerismo: intendentes, recursos y estructura electoral “de la vieja política”.

De cara a las elecciones de octubre, confió en revertir el resultado adverso. Atribuyó la derrota a factores locales, al ausentismo y a la “movilización como nunca del aparato” opositor. “La gente nos va a acompañar. A quienes no tienen en claro hacia dónde vamos, se lo vamos a explicar y lo va a hacer también el presidente”, prometió.

Adorni minimizó el impacto de los audios filtrados que involucraron al Gobierno, calificándolos de “operación política” y “completamente falsos”. También tomó distancia de influencers afines que generan polémicas en redes sociales: “No son parte de la estructura del Gobierno. Podemos no estar de acuerdo, pero es un tema de ellos”.

Finalmente, confirmó que la Mesa Nacional creada tras la derrota tendrá un doble rol: coordinar la estrategia legislativa y monitorear la gestión. Y adelantó que el lunes Javier Milei hablará en Cadena Nacional para explicar el Presupuesto 2026 y reforzar el mensaje de disciplina fiscal: “Gastar más de lo que se tiene nos trajo a décadas de fracaso. No lo vamos a permitir”.