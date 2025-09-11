Gisela Scaglia: ”valoro la convocatoria del presidente“

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, respaldó la convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores para abordar la situación de La Libertad Avanza tras los recientes comicios en Buenos Aires. Sin embargo, Scaglia enfatizó que el diálogo debe ser constructivo y no "un diálogo de sordos".

"Nunca es tarde para abrir el diálogo; eso es positivo. Pero debe haber una verdadera escucha. Si los gobernadores plantean problemas como la falta de infraestructura vial y el gobierno nacional responde que no habrá cambios, el diálogo pierde sentido", advirtió Scaglia.

Desde la Casa Rosada se ha expresado la intención de invitar a los mandatarios a una mesa de diálogo, aunque aún no se ha formalizado dicha convocatoria. Scaglia, también candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, reiteró su disposición para participar en estas reuniones, pero subrayó la necesidad de un intercambio real sobre los temas que afectan a las provincias.

Defendiendo Santa Fe

Al ser consultada sobre cómo podría afectar el resultado de las elecciones en Buenos Aires su estrategia electoral, Scaglia afirmó que su objetivo sigue siendo defender los intereses de Santa Fe. "Es fundamental tener representantes en el Congreso que se preocupen por la seguridad, las reformas laborales y previsionales. La provincia necesita ser protegida y sus recursos bien gestionados", destacó.

Convicciones sobre el PRO

En relación a los dirigentes del PRO que se unieron a La Libertad Avanza en Buenos Aires, Scaglia manifestó que no juzga sus decisiones, pero aseguró que su partido se basa en valores y principios distintos. "El PRO defiende al sector privado y la seguridad pública, principios que seguimos promoviendo en nuestra gestión", indicó.

Scaglia subrayó que su administración ha trabajado en seguridad y obras públicas, y que su enfoque en la disciplina fiscal y la gestión ha dado resultados positivos en comparación con el gobierno nacional.