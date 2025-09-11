Pullaro afirmó que el kirchnerismo en Argentina “ya terminó”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, declaró que el ciclo político del kirchnerismo en Argentina "ya terminó" y descartó su regreso al poder nacional. En una entrevista con RTS, el mandatario afirmó: "La gente ya dio vuelta la página. Aunque algunos, como Axel Kicillof, puedan sentirse optimistas, el kirchnerismo no vuelve al gobierno nacional".

Pullaro también se refirió a la afiliación política de Kicillof, quien se identifica como kirchnerista, y lo mismo aplica al concejal rosarino Juan Monteverde, a quien el gobernador incluyó en ese mismo espacio.

En el marco de la entrevista, Santa Fe aprobó su nueva Constitución, la primera reforma integral desde 1962, con 52 votos a favor y 17 en contra tras dos meses de debates. El nuevo texto, que consta de 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, modifica 42 artículos existentes e incorpora 46 nuevos. Uno de los cambios más significativos permite a Pullaro aspirar a un segundo mandato consecutivo en 2027, una posibilidad que antes estaba prohibida.

Pullaro destacó que esta "Constitución moderna y de avanzada" fue redactada de manera conjunta con la sociedad civil, subrayando el diálogo y los consensos alcanzados durante el proceso. "Es una Constitución que elimina privilegios políticos, establece el equilibrio fiscal como valor fundamental, y convierte la Ficha Limpia en norma constitucional", concluyó.

