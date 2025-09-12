El Gobierno rechazó la Ley de Emergencia Pediátrica

El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste fiscal al vetar la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y rechazar la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, fueron justificadas por la necesidad de mantener el "equilibrio fiscal" y de evitar lo que la administración considera un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

En este contexto, la Casa Rosada pospuso la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), crucial para los gobernadores, cuya fate se conocerá al final del día. Esta dilación ocurre tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y refleja una reestructuración de la estrategia política. Según fuentes de Noticias Argentinas, el veto a la ley del Garrahan y la incertidumbre sobre los ATN han generado inquietud entre los mandatarios provinciales.

Justificación del veto al Garrahan

El veto a la Ley de Emergencia Pediátrica fue firmado por el Presidente y su gabinete, que argumentan su decisión en los siguientes puntos:

Impacto fiscal directo: El Gobierno estima que la recomposición salarial que exige la ley tendría un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000. Desfinanciación de programas: Aseguran que este gasto debería financiarse con reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que podría desfinanciar otros programas e impactar la asistencia en emergencias. Comparaciones alarmantes: Compararon el costo con un tercio del calendario total de vacunas o tres veces el financiamiento destinado a políticas de salud cruciales. Advertencias sobre el gasto: El decreto considera que el proyecto carece de un financiamiento genuino y podría erosionar la coparticipación federal, poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Nación y las provincias.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos se producen en un momento crítico para el Gobierno, que busca redefinir su estrategia tras una significativa derrota en Buenos Aires. Para fortalecer sus lazos con los gobernadores, se decidió crear una mesa de diálogo liderada por Guillermo Francos. Además, Lisandro Catalán fue nombrado nuevo ministro del Interior, señalando un intento de acercamiento.

Sin embargo, los gobernadores, que se sienten respaldados por la alianza de Provincias Unidas, esperan señales concretas de negociación. La posibilidad de que Milei también vete la ley de ATN alimenta la incertidumbre y complica un entendimiento.

Milei reafirmó su compromiso con el programa económico, insistiendo en que no habrá desviaciones respecto al equilibrio fiscal y el ajuste en el mercado monetario. "No nos moveremos ni un milímetro", declaró en una publicación reciente.