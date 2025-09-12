Con cinco temas en agenda, se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en el Concejo Municipal

Este jueves por la mañana se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en la cuál los concejales abordaron los cinco proyectos que formaban parte del orden del día. Luego del izamiento de la bandera a cargo del concejal Martín Racca, los ediles comenzaron con el tratamiento de los temas.

El primero de ellos fue una resolución para solicitarle información al Director del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, Lic. Nolasco Salazar, sobre los motivos que llevaron a tener cerrada la oficina de IAPOS en la ciudad, los pasados 28 y 29 de agosto.

Posteriormente, tuvo tratamiento legislativo una minuta de comunicación para requerir la puesta en marcha de acciones concretas con respecto a la gran velocidad que desarrollan los conductores sobre ruta Provincial N ° 70, entre calles Rio de Janeiro, Aconcagua y Tetamantti, Misiones.

En tercera instancia, se aprobó una ordenanza con el objetivo de derogar el decreto 3.686 relacionado al Código Municipal de Faltas. De igual manera, recibieron luz verde los 46 nuevos artículos que pasarán a formar parte del nuevo reglamento.

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al órgano legislativo local un proyecto para que se acepte a la razón social Centenario S.A., la donación al municipio de dos fracciones de terreno de su propiedad. Las mismas se ubican en las Concesiones 311, 312 y 328 de esta ciudad.

Por último, los ediles instaron a que se informe la instancia en que se encuentra la refacción del techo de la sede vecinal del Barrio Martin Fierro. Asimismo, solicitan a las autoridades competentes que procedan con la obra en el menor tiempo posible.