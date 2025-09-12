Gustavo Costas recibió el perdón del Tribunal de Disciplina

A pesar de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing atraviesa un mal momento en el Torneo Clausura. Sin embargo, este jueves recibió una buena noticia: el director técnico Gustavo Costas regresará al banco de suplentes para el partido contra San Lorenzo, programado para el viernes a las 19:00 horas en el Cilindro.

La suspensión original de Costas, que era de cuatro fechas, fue reducida a solo dos por el Tribunal de Disciplina. Según el organismo, el entrenador "demostró haber realizado un proceso de reflexión crítica y autocrítica, reconociendo el carácter indebido de su conducta y asumiendo el compromiso de rectificación futura".

Además, se estableció que Costas estará bajo un "período de prueba" y deberá mantener un comportamiento acorde a su función, bajo el riesgo de perder este beneficio en caso de reincidencia.

La sanción se originó tras un incidente en el partido del 15 de agosto contra Tigre. En los minutos finales, el árbitro Darío Herrera sancionó un penal que Braian Martínez convirtió en gol, provocando la ira de los aficionados y del propio Costas. La reacción del entrenador, que incluyó aplausos irónicos y una protesta activa, resultó en su expulsión y una posterior entrada descontrolada al campo de juego.