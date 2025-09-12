Novak Djokovic se muda a Grecia tras tensiones con el gobierno serbio

Novak Djokovic ha tomado la decisión de mudarse a Grecia, una elección que refleja tanto motivos personales como políticos. El tenista de 37 años dejó Serbia tras entrar en conflicto con el presidente Aleksandar Vucic, quien lo calificó de “traidor” después de que Djokovic manifestara su apoyo a los estudiantes que protestan por elecciones anticipadas y contra la corrupción gubernamental.

La mudanza de Djokovic incluye la reubicación de su familia a Atenas, donde ya ha inscrito a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, en un colegio local. El tenista ha sido visto entrenando con ellos en un club de tenis en la capital griega.

El cambio de residencia también afectará su carrera profesional; Djokovic, propietario del Torneo de Belgrado, ha anunciado que trasladará el evento a Atenas a partir de noviembre.

El conflicto con el gobierno serbio se agudizó luego de que Djokovic se solidarizara con las víctimas de una tragedia en una estación de tren en Novi Sad que dejó 16 muertos. Su apoyo a las manifestaciones estudiantiles le ganó críticas de sectores afines a Vucic.

Establecido en Grecia, Djokovic tiene planeado asistir este fin de semana al estadio OAKA para la serie de Copa Davis entre Grecia y Brasil, y participará en un torneo ATP 250 en noviembre. Su traslado busca ofrecer un respiro a él y a su familia en un ambiente político cada vez más tenso en Serbia.