Franco Mastantuono atraviesa un momento crucial en su carrera

Franco Mastantuono, delantero de 18 años, ha sido convocado por Lionel Scaloni para vestir la camiseta n°10 de la Selección Argentina en un partido histórico, ante la ausencia de Lionel Messi. Esta decisión ha generado expectativas entre los hinchas del Real Madrid, que esperan una evolución constante de su joven talento.

No obstante, el club español busca retener al ex jugador de River Plate, ya que la AFA desea llevarlo al Mundial Sub 20, que comenzará a fines de septiembre. Aunque Mastantuono no fue incluido en la prelista inicial, existe interés en que participe, pero los esfuerzos hasta ahora no han tenido éxito y el tiempo se agota.

Según informa el diario Olé, representantes de la Secretaría de Selecciones viajarán a España para dialogar con los dirigentes del Real Madrid sobre esta situación. Sin embargo, su inclusión en el certamen juvenil en Chile parece poco probable.

Otros jóvenes talentos argentinos, como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournemouth), también han sido convocados por Scaloni para la Selección Mayor, mientras que el único que asistirá al torneo Sub 20 será Alejo Sarco, tras contar con pocos minutos en su club.

La lista de preconvocados por Diego Placente para la Selección Argentina Sub 20 incluye a: