La emotiva conexión entre Lavezzi y Di María: un regalo que fortalece la amistad

Ezequiel “Pocho” Lavezzi, reconocido por su carisma, ha atravesado momentos difíciles recientemente, incluyendo una internación en una clínica de salud mental. Durante esta etapa, recibió apoyo de numerosos amigos y colegas en el fútbol. En un reencuentro significativo, Lavezzi se encontró con Ángel Di María, quien le ofreció un emotivo regalo: una camiseta firmada.

Di María, reciente fichaje de Rosario Central, aprovechó su regreso al club para visitar a Lavezzi, quien es un ferviente hincha del equipo. Lavezzi compartió el momento en su cuenta de Instagram, agradeciendo a Di María y utilizando un inesperado apodo: “Gracias ‘Pinocho’ por el regalo. Siempre es lindo verte a vos y a tu familia”.

El apodo ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Di María respondió rápidamente, expresando su afecto: “Gracias a vos, amigo. Te quiero”.

Ambos futbolistas tienen una historia compartida, habiendo jugado juntos en el Paris Saint-Germain y en la Selección argentina, además de su mutua afición por Rosario Central.