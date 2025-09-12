Ruben Neves defiende su amistad con la viuda de Diogo Jota tras polémica publicación

El futbolista Ruben Neves, actual integrante del Al Hilal, expresó su indignación en redes sociales tras la publicación de un artículo en una revista portuguesa que sugiere un romance entre él y Rute Cardoso, viuda de su mejor amigo Diogo Jota.

Diogo Jota, quien jugaba en el Liverpool, falleció en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio en España. Neves, que se tatuó en honor a Jota, destacó la cercanía que mantiene con la familia del jugador fallecido.

La revista TV Guía de Portugal publicó el artículo titulado “Unidos después de la muerte: cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, acompañando el texto con una foto de Neves y Cardoso en una situación reveladora

.

Reaccionando a la controversia, Neves comentó en Instagram: “La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que su elección no fue feliz”. En su mensaje, defendió su relación con su esposa, con quien comparte más de 11 años de matrimonio y una familia.

“Estamos aquí para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”, añadió Neves, subrayando el respeto que siente por ella y la familia de su difunto amigo. También reafirmó su compromiso de honrar a Jota, llevando el número 21 en su camiseta.