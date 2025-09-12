Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores que la vinculaban con Leandro Paredes

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN
https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2FCiudadS31109202514090672329315-1757614463

Evangelina Anderson decidió hablar tras ser vinculada repetidamente con Leandro Paredes. En el programa "LAM" de América, la conductora temporal Nazarena Vélez reveló que habló con el representante de la modelo, Paul García Navarro.

"Hoy me llamó Paul García Navarro, representante de Evangelina, para desmentir completamente cualquier relación con Paredes. Es falso, no es así", afirmó Vélez.

Además, comentó sobre el estado de su relación con Martín Demichelis: "Me dice Paul que hay rumores sobre su viaje a México, asegurando que no estaban separados. Sin embargo, según él, ya había una separación en ese momento".

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE