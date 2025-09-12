Ulises Jaitt solicita el desarchivo de la causa de Natacha Jaitt

Ulises Jaitt ha presentado una solicitud judicial para que se desarchive la causa relacionada con la muerte de su hermana, Natacha Jaitt, ocurrida hace más de seis años. "Basta de impunidad para el asesino Gonzalo Rigoni", expresó en su cuenta de la red social X, reiterando su compromiso con la búsqueda de justicia.

En marzo de 2024, el departamento judicial de San Isidro archivó la causa, lo que Ulises calificó como un nuevo golpe emocional. Sin embargo, aseguró que su lucha continuará. "La Justicia volvió a matarla", declaró en ese momento, pero prometió que seguiría exigiendo una investigación sobre su trágica muerte, ocurrida el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú.

Ulises, acompañado por sus abogados Yamil Castro Bianchi y Daniela Spinelli, detalló que este año han recopilado nueva información y evidencias, así como testimonios sobre la supuesta impunidad y las irregularidades en el manejo del caso. La presentación fue realizada el martes y se espera una respuesta en los próximos quince días.

El proceso implica que el pedido debe ser evaluado y luego enviado a la fiscalía de Cámara en San Isidro, que decidirá si remite la causa a otra jurisdicción o sigue los lineamientos solicitados.