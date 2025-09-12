Juegos Odesur: aprueban su financiamiento

El Poder Ejecutivo provincial aprobó el modelo de Convenio Marco de Colaboración para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 mediante el decreto 2083, emitido el 10 de septiembre. Este acuerdo se formalizará entre la Provincia, representada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el Comité Organizador Local de los Juegos (COL-SFP) y la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026. La ministra Victoria Tejeda firmará los acuerdos específicos derivados del convenio.

El decreto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, autoriza a la Dirección General de Administración del ministerio a gestionar la transferencia de los fondos necesarios para la ejecución del convenio. Esta dependencia deberá informar al Poder Ejecutivo sobre los actos administrativos relacionados con el acuerdo en un plazo de 72 horas a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

El Convenio busca impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo deportivo en la provincia, aprovechando el evento de los Juegos Suramericanos para fomentar la actividad física. Se anticipa que participarán más de 4,000 atletas de 15 países en 52 disciplinas, atrayendo a más de 15,000 visitantes y generando un impacto positivo en sectores como hotelería y gastronomía.

La provincia se compromete a destinar hasta 10,000 millones de pesos a la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026, con un aporte inicial de 3,000 millones. Estos fondos se transferirán en desembolsos parciales a medida que la Asociación lo requiera y se otorgarán como un aporte no reintegrable.