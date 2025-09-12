Taiwán emitirá nuevas directrices de seguridad

Taiwán presentará la próxima semana un manual de defensa civil actualizado que, por primera vez, proporcionará directrices específicas a sus ciudadanos sobre cómo actuar ante la presencia de soldados enemigos y advertirá que cualquier información sobre la rendición de la isla debe ser considerada falsa.

Este documento, una iniciativa del gobierno de Taiwán para preparar a su población ante la creciente presión militar de China, será de acceso público y está diseñado para toda la familia, incorporando ilustraciones y un formato amigable. Con 29 páginas, el manual exhorta a los taiwaneses a “protegerse mutuamente y salvaguardar nuestro hogar”.

“Los desafíos que enfrentamos han sido constantes, ya sean desastres naturales o la amenaza de una invasión china”, afirma el manual. Ofrece consejos sobre refugios antiaéreos, preparación de kits de emergencia y el uso de aplicaciones móviles para ubicar refugios.

Lin Fei-fan, secretario general adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, indicó que la actualización del manual se basa en experiencias de otras democracias, como República Checa y Francia, y que la situación global —incluida la invasión rusa a Ucrania— ha aumentado la urgencia de este tipo de preparativos.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a las solicitudes de comentario sobre el manual. Las autoridades chinas han acusado al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, de fomentar tensiones, mientras que él rechaza las afirmaciones territoriales de Pekín y defiende que solo los taiwaneses deben determinar su futuro.

El nuevo manual también aborda el problema de la desinformación, advirtiendo que “fuerzas hostiles” pueden usar esta táctica para debilitar la moral de la población. En caso de invasión, se recomienda a los ciudadanos alejarse de áreas sospechosas y no difundir información en redes sociales que pueda comprometer la seguridad nacional.

Asimismo, se señala el riesgo que representan dispositivos tecnológicos fabricados en China, como cámaras y aplicaciones, que podrían ser utilizados por el enemigo durante una crisis.

El manual busca equipar a los padres con herramientas para hablar sobre emergencias con sus hijos, enfatizando que su objetivo no es generar miedo, sino fomentar una mejor preparación ante situaciones críticas.