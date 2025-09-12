Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión, lo que ha intensificado las tensiones entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la administración de Donald Trump. Tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han expresado su sorpresa ante la sentencia, lo que sugiere un incremento en la crisis entre Washington y Brasilia.

Aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tenía programada la declaración de penas para este viernes, la Primera Sala decidió avanzar inmediatamente a la fase de sentencia tras declarar a Bolsonaro y otros siete acusados, incluidos exministros y altos mandos militares, culpables por cuatro votos a uno.

La acusación consideró a Bolsonaro como el "líder" de una "organización criminal" que intentó evitar que Lula asumiera la presidencia tras su victoria electoral en octubre de 2022. Los delitos por los cuales se les ha condenado incluyen intentos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal y daño calificado.

Trump, quien fue un aliado cercano de Bolsonaro, se mostró "sorprendido" por la condena y la comparó con su propia situación legal. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

Marco Rubio, por su parte, advirtió sobre una respuesta "contundente" de Estados Unidos ante lo que calificó de "cacería de brujas" contra Bolsonaro. En un mensaje en redes sociales, acusó al juez Alexandre de Moraes y a otros miembros del STF de violar los derechos humanos al encarcelar al expresidente.

La tensión ha llevado a Trump a imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños exportados a Estados Unidos, una medida que ha sido rechazada por el gobierno de Lula, que está considerando cómo responder a esta sanción que afecta las relaciones comerciales entre ambos países.