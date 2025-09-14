Mercados argentinos en caída libre tras el revés electoral bonaerense y nuevas dudas sobre Milei

Los activos argentinos cerraron una semana de fuertes pérdidas tras la derrota electoral de Milei en Buenos Aires, reviviendo recuerdos de crisis pasadas.

El S&P Merval cayó 11,6% en pesos y 17,6% en dólares en la semana, mientras los ADRs en Wall Street bajaron hasta 31%.

El revés electoral generó dudas sobre la capacidad del Gobierno para aplicar reformas y desató ventas masivas en bonos y acciones.

El Ejecutivo redujo tasas de interés, flexibilizó encajes y permitió un dólar más alto para contener la presión sobre las reservas.

Los vetos a leyes clave, como la de reparto de ATN y financiamiento universitario, aumentaron la tensión política con gobernadores.

Bonos Globales cayeron hasta 11,6% y el riesgo país podría superar los 1.100 puntos, reflejando la desconfianza del mercado.

Los activos financieros argentinos cerraron una semana para el olvido tras el golpe electoral sufrido por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El derrumbe de bonos, acciones y ADRs reavivó entre los inversores el fantasma de agosto de 2019, aunque con diferencias de contexto y magnitud. El respiro de mitad de semana fue apenas un espejismo: el viernes volvió la ola vendedora y arrastró a los mercados a nuevos mínimos.

El S&P Merval se desplomó 2,5% en la última rueda hasta los 1.759.873,99 puntos básicos y retrocedió 4,8% en dólares a 1.188 unidades. En el balance semanal, las caídas alcanzaron 11,6% en pesos y 17,6% en moneda dura, un desplome comparable solo con episodios críticos como la pandemia. Entre las acciones líderes más castigadas figuraron Metrogas (-5%), Transener (-4,7%), Grupo Supervielle (-4,5%), Central Puerto (-4%) y BBVA (-3,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también sufrieron: los ADRs bajaron hasta 6,6% en la jornada y acumularon pérdidas de hasta 31% en la semana. El Grupo Supervielle lideró el derrumbe, acompañado por BBVA (-26,9%), Banco Macro (-25,6%) y Grupo Galicia (-25,3%). El mercado reaccionó con desconfianza al revés electoral bonaerense, interpretando que debilita la capacidad política de Javier Milei para avanzar en reformas económicas clave. El dólar, a solo 1,3% del techo de la banda cambiaria, sumó presión al escenario financiero.

Rafael Di Giorno, director de la sociedad de bolsa Proficio, explicó que “LLA perdió la elección por la economía” y que el mercado no encuentra señales suficientes de cambio tras la derrota. “Si para bajar el IPC te metés en recesión, no alcanza”, advirtió en diálogo con Ámbito. El Gobierno, mientras tanto, comenzó a reducir la tasa de interés para reanimar una actividad golpeada por el ajuste monetario y evalúa flexibilizar los encajes bancarios para aliviar a las entidades financieras.

Otra señal al mercado fue permitir que el dólar se deslice más cerca del límite superior de la banda cambiaria, para reducir la intervención del Tesoro y preservar reservas. Sin embargo, los analistas coinciden en que la volatilidad persistirá al menos hasta que se conozcan los números de octubre.

El frente político tampoco ayuda: el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores de distinto signo y aprobada por el Congreso, sumó tensión con las provincias. La decisión se suma a vetos previos sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, erosionando las chances de consenso en el Congreso.

En el segmento de deuda, los bonos Globales en dólares profundizaron las pérdidas: el Global 2041 cayó 5,1%, seguido por el Global 2046 (-4,9%) y el Global 2035 (-4,8%). En la semana, el Global 2038 lideró las bajas con un 11,6%, mientras que el riesgo país amenazaba con superar nuevamente los 1.100 puntos. Nicolás Cappella, de Grupo IEB, señaló que los precios ya descuentan un escenario sin acceso al mercado internacional. “A los inversores no les gusta que se gasten dólares del FMI para defender la banda cambiaria”, advirtió, sugiriendo que un esquema monetario diferente tras las elecciones podría revertir la desconfianza.

La reacción negativa de los mercados refleja una combinación explosiva: incertidumbre política, dudas sobre la sustentabilidad fiscal y tensiones con las provincias. Con las elecciones de octubre en el horizonte y un clima financiero volátil, el Gobierno enfrenta el desafío de recuperar credibilidad sin sacrificar reservas ni profundizar la recesión.