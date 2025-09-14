Advertencia de Urtubey: “Si Milei logra mayoría, pone en riesgo la democracia”

Juan Manuel Urtubey advirtió que si Milei logra mayoría en el Congreso, “se llevan la democracia completa”.

El ex gobernador de Salta se reunió con Cristina Kirchner, tras años de distanciamiento, buscando un frente opositor unido.

Urtubey sostiene que la oposición debe superar viejas rencillas internas para enfrentar la amenaza libertaria en 2027.

Señaló que el daño institucional y económico del gobierno nacional podría ser “irreparable” si se profundiza.

El acercamiento refleja un pragmatismo político ante un escenario de volatilidad y crisis económica.

La reunión no implica alianza formal, pero marca un cambio en la estrategia del peronismo frente al avance de Milei.

La política argentina volvió a sacudir el tablero con una postal inesperada: Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta y referente de Fuerza Patria, apareció junto a Cristina Fernández de Kirchner tras años de distanciamientos y cruces públicos. La imagen, que muchos calificaron como “de telenovela política”, no responde solo a gestos simbólicos. En medio de una crisis económica y tensiones institucionales, ambos dirigentes exploran un acercamiento motivado por un objetivo común: frenar a Javier Milei.

El encuentro, confirmado por fuentes cercanas a ambos espacios, despertó una ola de especulaciones. Urtubey, con la frialdad de un estratega, despejó dudas sobre sus intenciones. “Estamos trabajando en la unidad del peronismo, que es el primer paso en la construcción de un frente social”, afirmó. Para el salteño, las viejas rencillas son un lujo que la oposición no puede permitirse si pretende disputar el poder dentro de dos años. “Si seguimos divididos, somos funcionales al gobierno nacional”, advirtió.

El ex gobernador sostiene que Milei representa “un riesgo para la democracia” y que el daño institucional podría ser “irreparable” si el oficialismo profundiza su modelo económico. “Si volví a la política nacional, es justamente para evitar que se profundice un modelo de ajuste”, declaró. Estas palabras confirman su retorno a la primera línea política tras años de bajo perfil, y colocan a Urtubey como uno de los primeros en verbalizar la posibilidad de un gran frente opositor que incluya al kirchnerismo.

La escena se produce en un momento de extrema volatilidad para el gobierno libertario. Las recientes derrotas electorales, los cuestionamientos a sus vetos legislativos y el desplome de los mercados financieros alimentan la percepción de debilidad. Para Urtubey, el sistema político enfrenta un escenario “seriamente complicado” y la oposición debe reorganizarse para evitar lo que describe como “un punto de no retorno para la Argentina”. “Si le damos mayoría a Milei en el Congreso, se llevan puestas no solo las instituciones, se llevan la democracia completa”, enfatizó.

La alianza impensada también revela un cambio de tono en el peronismo. Cristina Kirchner, quien había mantenido distancia de varios exaliados tras la derrota de 2023, parece dispuesta a abrir canales de diálogo. Aunque no hubo declaraciones públicas de la expresidenta tras el encuentro, dirigentes cercanos interpretan la reunión como una señal de pragmatismo: el kirchnerismo entiende que, sin ampliar su base de apoyo, su influencia podría diluirse frente al avance libertario.

El llamado de Urtubey a “no mirar al pasado para construir el futuro” sintetiza el clima de urgencia. “Si hago política con el retrovisor, nunca voy a poder construir para adelante”, dijo, reconociendo sus diferencias históricas con la exmandataria pero subrayando que el escenario cambió con la irrupción de Milei. En ese nuevo ajedrez político, antiguos rivales se convierten en potenciales socios.

Analistas consultados señalan que esta jugada podría reconfigurar el mapa opositor. Por un lado, suma presión sobre otros dirigentes peronistas moderados, que deberán definir si acompañan este viraje o mantienen distancia del kirchnerismo. Por otro, envía un mensaje al electorado: la prioridad para sectores del peronismo ya no es dirimir viejas disputas internas, sino presentar un bloque cohesionado que limite el poder del gobierno libertario.

La foto entre Urtubey y Cristina Kirchner no implica aún una alianza formal, pero sí marca un cambio de época. En un país acostumbrado a giros dramáticos, este acercamiento muestra hasta qué punto la política argentina puede reinventarse frente a las crisis. Lo que para algunos es una señal de desesperación, para otros representa un ejercicio de realismo político. En cualquier caso, la escena confirma que el tablero opositor se mueve y que las próximas jugadas se decidirán pensando en 2027, con Milei como el adversario común que obliga a reescribir las reglas del juego.