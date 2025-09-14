El dólar mayorista registró su mayor suba semanal desde la devaluación de 2023 y el CCL superó la banda oficial

El dólar mayorista acumuló un alza semanal de 7,2%, la mayor desde la devaluación de 2023, y quedó a 1,3% del techo de la banda.

El dólar CCL superó la banda oficial, cerrando a $1.481, mientras el MEP avanzó a $1.468 y el blue llegó a $1.425.

Se especuló con intervención del BCRA por órdenes atípicas de venta cerca del techo de la banda, aunque no fueron confirmadas.

El dólar turista alcanzó $1.904,50 considerando impuestos, y los futuros proyectan $1.464 a fines de septiembre y $1.605 en diciembre.

Las tasas de caución a tres días bajaron a 33,35% tras un rollover exitoso del 91,4% de los vencimientos.

La volatilidad persiste por la cercanía de las elecciones legislativas y la presión sobre el tipo de cambio, manteniendo al mercado expectante.

El dólar oficial alcanzó esta semana su mayor aumento semanal en el segmento mayorista desde la devaluación que marcó el inicio del gobierno de Javier Milei, quedando a solo 1,3% del techo de la banda de flotación. La presión alcista se intensificó luego de la derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y generó conjeturas sobre una posible intervención del Banco Central (BCRA).

En la rueda de este viernes, el billete verde avanzó 1,5% hasta $1.453, acumulando un incremento semanal de 7,2% ($98). En términos nominales, se trata de un nuevo récord histórico para el tipo de cambio mayorista, operado en un volumen de casi u$s388,6 millones. Durante la jornada, comenzaron a aparecer órdenes atípicas de hasta u$s300 millones, lo que llevó a los operadores a especular con que podían provenir del BCRA, dado que la cotización se acercaba peligrosamente al límite superior de la banda, fijado en $1.471,9.

Sin embargo, Christian Buteler aclaró que estas órdenes “no se operaron y tampoco fueron del BCRA”, aunque reconoció que la proximidad al techo aumenta la probabilidad de intervención si se supera el rango establecido. La incertidumbre cambiaria se mantiene, especialmente a pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre, con operadores atentos a cualquier sacudón que pueda alterar la estabilidad del mercado.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) fue protagonista de la jornada al trepar 2,4% a $1.481, superando la banda oficial y generando un spread de 1,9% respecto al mayorista. Por su parte, el dólar MEP avanzó 1,2% a $1.468,46, mientras que el dólar blue escaló $15, cerrando en $1.425 para la venta según relevamiento de Ámbito. El dólar minorista se ubicó en $1.414,58 para la compra y $1.467,42 para la venta, con el Banco Nación operando a $1.415/$1.465. Con el recargo del 30% del impuesto PAIS y del Impuesto a las Ganancias, el dólar turista alcanzó los $1.904,50.

En el mercado de futuros, los contratos cerraron al alza, con proyecciones que ubican el tipo de cambio mayorista en $1.464 a finales de septiembre y en $1.605 para diciembre. El total operado en futuros alcanzó u$s1.734 millones, reflejando la presión persistente sobre el mercado. Desde Adcap señalaron que, pese al tamaño de las órdenes cerca del techo, “no pareció relevante para el mercado, que se mantuvo pagando hasta el cierre”, aunque destacaron la fuerte actividad del BCRA, especialmente en el contrato DLR/SEP25.

En materia de tasas, la caución a tres días cerró al lunes en 33,35%, tras un buen resultado en la última licitación donde el Ministerio de Economía logró un rollover del 91,4% de los vencimientos. Rocío Bisang, economista de EcoGo Consultores, indicó que “los próximos días se espera que las tasas continúen a la baja, siempre que no se profundice el apretón monetario previo a las elecciones”.

El contexto electoral agrega un componente de volatilidad adicional. La derrota en Buenos Aires, sumada a la incertidumbre sobre la continuidad de la política monetaria y la intervención del BCRA, mantiene al mercado expectante. Como señaló Bisang, “todavía restan muchos días para las elecciones y no se descartan nuevos sacudones antes de octubre”.

En síntesis, la semana cerró con un dólar oficial en máximos históricos, un CCL que supera la banda de flotación y un mercado expectante frente a posibles intervenciones del Central. La proximidad de los comicios legislativos y la presión sobre el tipo de cambio generan un escenario de alta volatilidad que podría prolongarse hasta mediados de octubre, obligando a los operadores a estar atentos a cada movimiento del BCRA y a las fluctuaciones del mercado de futuros.