Alperín: hay un 30% del electorado que exige sensatez y gobernabilidad más allá de la grieta

Gobernadores jóvenes buscan representar al 30% del electorado que no se siente contenido por los polos de la grieta (kirchnerismo y La Libertad Avanza).

La reciente reunión provincial mostró un “grito federal” y proyecta una alternativa política de cara a 2027.

La sociedad reclama sensatez, equilibrio y gestión, rechazando los extremos y el ruido político constante.

Alperín advierte que Juntos por el Cambio quedó devaluado y que el Gobierno no comprendió el mensaje electoral.

Se evidencia un descontento creciente en votantes oficialistas sobre medidas de ajuste en jubilados, discapacidad y salud.

Los nuevos liderazgos provinciales podrían consolidar una tercera vía política más oxigenada y renovada.

En un análisis reciente sobre el escenario político nacional, el sociólogo Sebastián Alperín señaló que el espacio de gobernadores que intenta romper con la tradicional grieta entre kirchnerismo y La Libertad Avanza responde a una demanda ciudadana que hasta ahora no tenía representación. “Más que un triunfo del peronismo, lo que se vio en la Provincia de Buenos Aires fue un llamado de atención al Gobierno Nacional”, afirmó en diálogo con Canal E.

Alperín destacó que actualmente el 70% de la población se ubica dentro de los polos extremos de la grieta, mientras que un 30% del electorado no se siente contenido por ninguna de las dos ofertas. Según el especialista, ese segmento es el que estos gobernadores buscan representar, con un enfoque renovador y más federal.

“Por primera vez en muchos años no se puso con tanta fuerza en la agenda la discusión del federalismo”, subrayó Alperín, señalando que esto abre una “ventana de oportunidad” para propuestas políticas que prioricen la sensatez y la gestión sobre los discursos extremos. Entre los referentes visibles de este espacio mencionó a Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, quienes, según el sociólogo, representan una renovación real y un liderazgo más joven y oxigenado.

El especialista enfatizó que esta nueva propuesta difiere de experiencias anteriores, como la denominada “ancha avenida del medio”, que fracasaron por carecer de respaldo político sólido. “Estos gobernadores empezaron con un ‘grito federal’ y hoy se proyectan como una alternativa para 2027”, explicó.

Alperín también advirtió sobre la situación de los principales actores políticos tradicionales. Destacó que Juntos por el Cambio quedó “muy devaluado como espacio” y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante el mensaje electoral. Sobre el reciente nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior, afirmó que tanto la sociedad como los mercados esperaban “un golpe de timón más abrupto”, y señaló con ironía que el cambio fue principalmente de cargo, sin una modificación sustancial en la gestión.

El sociólogo agregó que el descontento también se observa dentro del electorado oficialista. “Vemos en los grupos focales que buena parte de los votantes de La Libertad Avanza le están reclamando al gobierno que con los jubilados, con la discapacidad, con el Garrahan, no es por ahí el ajuste”, señaló, poniendo en evidencia la presión que enfrenta Milei desde su propio frente político.

En cuanto al peronismo, Alperín opinó que si bien “el domingo ganó el peronismo, perdió Cristina”, parafraseando a Elisa Carrió, los verdaderos beneficiados fueron los intendentes y sectores del peronismo no-K, que ahora buscan consolidar un rol más protagónico en la escena nacional.

Finalmente, el especialista resaltó que, pese a que experiencias pasadas no invitan al optimismo, los nuevos liderazgos parecen estar tomando nota de los errores previos. “Hay un reclamo por una alternativa más sensata, más equilibrada, con menos grito y más gestión”, concluyó, proyectando que la renovación política de los gobernadores podría consolidarse hacia 2027.

Esta visión plantea un desafío político para los próximos años, donde la búsqueda de equilibrio entre la gestión, la sensatez y la representación federal podría redefinir los mapas de poder en el país, especialmente ante un electorado cada vez más crítico de los extremos tradicionales.