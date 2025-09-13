Bryan Mayer propone un régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones a Rafaela

Bryan Mayer presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal que busca crear el Régimen de Incentivo Municipal a las Inversiones (RIMI). La iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y productivo de la ciudad mediante beneficios fiscales dirigidos a empresas que se instalen o amplíen sus operaciones en Rafaela.

“Conversé con el equipo del intendente de Tres de Febrero, donde implementaron un régimen similar que resultó en un notable crecimiento en comercio, industria y servicios digitales. Rafaela tiene potencial para lograr lo mismo”, afirmó Mayer en Radio Rafaela.

El RIMI plantea la exención del Derecho de Registro e Inspección (DREI) durante diez años para empresas que cumplan con ciertos requisitos. Para empresas externas, la inversión inicial mínima debe ser de $1.000 millones o USD 1 millón. Las empresas ya radicadas en Rafaela deberán invertir al menos USD 500.000 para ampliar su actividad.

Además, se estipula la creación de empleo genuino: mínimo 30 nuevos puestos para empresas nuevas y 15 para locales, con al menos el 80% de las vacantes reservadas para residentes de Rafaela.

Control y criterios claros

La Municipalidad, junto con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, será la encargada de supervisar la aplicación del RIMI. “Habrá una autoridad que verifique el cumplimiento de los requisitos, garantizando que los empleos creados sean efectivos y otorgados a rafaelinos”, explicó Mayer.

El concejal también señaló la necesidad de avanzar en otros proyectos de desarrollo, como el “Oeste Productivo”, que lleva más de un año estancado en el Concejo. “Debemos discutir estos temas y garantizar suelo industrial en Rafaela”, añadió.

El proyecto sugiere que el Ejecutivo municipal prepare un ordenamiento del suelo industrial en 60 días, con un periodo adicional de 60 días para su tratamiento en el Concejo.

Competencia con comunas vecinas

Mayer alertó sobre el riesgo de perder inversiones frente a localidades cercanas como Susana, Roca o Bella Italia, que ya están atrayendo capital por su infraestructura y políticas de incentivos. “Esa es inversión que se está yendo. Queremos que se transforme en empleo y dinamismo económico para Rafaela”, remarcó.

Una vez finalizados los diez años de beneficios, las empresas empezarán a tributar de forma escalonada. “Buscamos incentivar la inversión y la creación de empleo ahora, luego se regularizará la tributación”, concluyó Mayer.

