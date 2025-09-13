Frustración y revancha: los pumas triunfan en Sidney

Sidney, 13 de septiembre - La selección argentina de rugby, los Pumas, logró una victoria contundente contra Australia, derrotando a los Wallabies por 28-26 en un partido lleno de emociones. Este encuentro marcó una notable revancha tras la frustrante derrota sufrida una semana antes en Townsville, donde los argentinos desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en los últimos minutos del partido.

El encuentro se llevó a cabo en el Sydney Football Stadium y los Pumas mostraron un rendimiento sobresaliente, destacándose Santiago Carreras, autor de 23 puntos. Argentina llegó a establecer una ventaja de 28-7, pero Australia, apoyado por su afición, recortó la diferencia con tres tries, llevando el drama hasta el final. Sin embargo, los argentinos supieron aguantar la presión y se llevaron la victoria.

Julián Montoya, en su 112º test match y 50º como capitán, anotó el único try del partido. "Australia es un gran equipo y estoy muy orgulloso de cómo peleamos. Hay muchas cosas que mejorar, pero también hay que disfrutar la victoria", comentó Montoya tras el encuentro.

El partido también puso de manifiesto la indisciplina de los Wallabies, quienes cometieron 14 penales y perdieron numerosos balones. A pesar de los tries tardíos de los australianos, el tiempo se agotó y los Pumas celebraron una victoria memorable que quedó grabada en la memoria de sus miles de hinchas presentes.

Sudáfrica Arrolla a Nueva Zelanda

En otro partido destacado de la jornada, Sudáfrica logró una impactante victoria sobre Nueva Zelanda, arrollándolos 43-10 en Wellington. Esta fue la peor derrota que los All Blacks han sufrido en casa, quedando sorprendidos tras recibir seis tries por apenas uno a su favor.

Con este resultado, Sudáfrica se tomó la revancha de la derrota sufrida en Auckland la semana anterior y recuperó el liderato en el ranking de World Rugby.

Con dos jornadas restantes en el Rugby Championship, Australia mantiene la cima con 11 puntos, seguido por Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10, y Argentina, que suma 9. La próxima cita para los Pumas será el 27 de septiembre en Durban contra Sudáfrica, y un encuentro posterior en Twickenham el 4 de octubre. Mientras tanto, los All Blacks recibirán a Australia y luego se enfrentarán a Sudáfrica en Perth.