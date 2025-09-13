Argentina comienza con un triunfo su serie de Copa Davis ante Países Bajos

El equipo argentino de Copa Davis dio un primer paso contundente en su serie frente a Países Bajos, buscando un lugar en el Final 8 de la edición 2025. Tomás Etcheverry fue el encargado de abrir la jornada y logró el primer punto tras vencer a Jesper de Jong con un marcador de 6-4 y 6-4. En el segundo encuentro, Francisco Cerúndolo superó a Botic van de Zandschulp en un duelo reñido, finalizando 7-6(4) y 6-1.

Con este resultado, Argentina lidera la serie 2-0 y buscará sellar su clasificación este sábado con el partido de dobles que disputarán Horacio Zeballos y Andrés Molteni. La victoria les otorgaría un pase a las finales en Bolonia.

Desarrollo de los partidos

Francisco Cerúndolo tuvo un comienzo complicado ante Van de Zandschulp, mostrando imprecisiones en su servicio. No obstante, se recuperó en el tie break, aprovechando errores del neerlandés para ganar 7-6(4) en un set que duró 71 minutos. En el segundo set, Cerúndolo mostró su mejor nivel, dominando la pista y cerrando el partido con un contundente 6-1.

Por su parte, Tomás Etcheverry comenzó el día con una victoria sólida frente a Jesper de Jong, quien hacía su debut en Copa Davis. A pesar de los momentos de presión, Etcheverry mostró consistencia, logrando quiebres clave y sellando el set inicial 6-4. En el segundo, el argentino tuvo que luchar contra un comienzo adverso de 0-2, pero posteriormente se recuperó y cerró el encuentro también por 6-4, tras un match point en su servicio.

Próximos encuentros y transmisión

El tercer punto de la serie se jugará este sábado a las 9:00 hs, con el duelo de dobles entre Zeballos/Molteni y Arends/Verbeek. Después, se llevarán a cabo las segunda ronda de singles, donde Cerúndolo enfrentará a De Jong y Etcheverry a Van de Zandschulp. Todos los encuentros podrán seguirse en vivo a través de TyC Sports y DirecTV Sports.

Formato y clasificación a las finales de la Copa Davis 2025

El formato de la Copa Davis 2025 estipula partidos al mejor de tres sets con tie break. Cada victoria suma un punto, y el primer equipo en alcanzar tres puntos avanzará a las finales. Estas finales contarán con ocho equipos, incluyendo a Italia, campeón defensor, y se celebrarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, tras la eliminación de Argentina en cuartos de final ante el mismo rival en 2024.