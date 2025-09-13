Argentina a un paso del Final 8

Argentina tuvo una jornada exitosa en Groningen, donde Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se destacaron en el inicio de la serie de Copa Davis 2025. El equipo nacional ganó sus dos primeros partidos en individuales, situándose a un paso de alcanzar el Final 8.
El capitán Javier Frana eligió a Etcheverry como segundo singlista, quien respondió con un sólido triunfo sobre Jesper de Jong por 6-4 y 6-4. Posteriormente, Cerúndolo superó un primer set complicado para despachar a Botic van de Zandschulp con un marcador de 7-6(4) y 6-1.
Frana expresó su satisfacción por el resultado, calificándolo como "el mejor posible", pero advirtió que aún queda un largo camino por recorrer: “Hubiera dicho lo mismo si estábamos 2-0 abajo”.
La serie entre Países Bajos y Argentina continuará el sábado a las 9:00hs con el partido de dobles, donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentarán a Sander Arends y Sem Verbeek. A continuación, Francisco Cerúndolo se medirá nuevamente a De Jong y Tommy Etcheverry se enfrentará a Van de Zandschulp.