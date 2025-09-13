Gregorio mandrini: de la tragedia familiar a la Fórmula 1

Gregorio Mandrini, argentino de 29 años, se ha convertido en el responsable de neumáticos del equipo Racing Bulls en la Fórmula 1. Originario de Leones, Córdoba, su pasión por el automovilismo comenzó a los cinco años. Sin embargo, su vida dio un giro trágico a los 16, cuando su padre, ex piloto de Fórmula Renault, falleció a los 41 años.

En una entrevista con TN, Mandrini compartió su recorrido en un mundo que siempre estuvo presente en su vida. Desde niño, pasaba sus horas tras la escuela en el taller de su padre, con herramientas, más que con juguetes. Tras la muerte de su padre, Mandrini se hizo cargo del equipo familiar en su última etapa del campeonato, pero pronto decidió venderlo, considerándolo demasiado joven para continuar.

La carrera de Mandrini en Europa se inició en Suiza, donde trabajó como mecánico en Fórmula 4 durante casi dos años, antes de regresar a Argentina, donde conoció a Luciano Crespi, expiloto que lo llevó a postularse para un equipo de Fórmula 1 en Italia. Tras varias entrevistas, fue confirmado en Racing Bulls, donde trabaja junto a otro argentino, Nicolás Blanco.

Viviendo en Faenza, Italia, Mandrini recorre el mundo siguiendo las carreras. Aunque reconoce el desafío de estar alejado de su familia, considera que cumplir su sueño compensa los sacrificios.

El cordobés también destacó su relación con Franco Colapinto, el único piloto argentino actualmente en Fórmula 1, con quien comparte interacciones amables en el paddock. Además, comparte un vínculo cercano con sus pilotos, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Mirando hacia el futuro, Mandrini aspira a formar su propio equipo de Fórmula 4, acercándose a ese objetivo. Reconoció la presión que conlleva su trabajo, donde la atención al detalle puede marcar la diferencia en una carrera. Su historia es un testimonio de la pasión argentina por el automovilismo y de cómo la perseverancia puede llevar a cumplir sueños en la máxima categoría del automovilismo mundial.