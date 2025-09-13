La razón por la que Garnacho no debutó en Chelsea

Este fin de semana comienza la cuarta jornada de la Premier League, donde Chelsea se encuentra en la segunda posición, detrás de Liverpool. El equipo, dirigido por Enzo Maresca, llega tras un empate sin goles con Crystal Palace, pero se recuperó con dos victorias: una contundente goleada de 5-1 sobre West Ham y un 2-0 ante Fulham en Stamford Bridge.

Un aspecto notable es la ausencia de Alejandro Garnacho, quien llegó al Chelsea procedente de Manchester United por 40 millones de libras, con una cláusula del 10% en una futura venta que beneficia a los Red Devils. Garnacho no ha visto acción desde el 21 de mayo, cuando solo jugó 19 minutos en la final de la Europa League, donde su equipo, dirigido por Rúben Amorim, perdió ante Tottenham.

En la conferencia previa al partido contra Brentford, Maresca explicó la situación de Garnacho, subrayando que necesita trabajar en su estado físico. "Llegó aquí sin estar al cien por cien", aseguró el entrenador, aunque se mostró optimista sobre su futura participación.

El posible debut de Garnacho con Chelsea podría ocurrir el 17 de septiembre, en la primera jornada de la Champions League frente al Bayern Múnich. Si no está listo para ese encuentro, su siguiente oportunidad sería el 20 de septiembre, enfrentando a su ex equipo, Manchester United, en Old Trafford.