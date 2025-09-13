El desgarrador pedido de Daniela Celis

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un accidente de moto en General Rodríguez y actualmente se encuentra internado con pronóstico reservado en un hospital de Moreno.

Su expareja, Daniela Celis, imploró a sus seguidores por una "cadena de oración" a través de un audio enviado a Pepe Ochoa, quien compartió la noticia en el programa LAM (América). "Por favor, recen mucho", dijo Celis, visiblemente afectada.

En sus historias de Instagram, Medina se mostró optimista a pesar de la situación. Confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 8 de la noche y que él se encuentra en quirófano. "Gracias a Dios tenía el casco puesto", afirmó.

Hasta el momento, se sabe que sufre lesiones en el pulmón y el bazo. También se expresó al respecto Julieta Poggio, compañera de Thiago en el reality, alentando a sus seguidores a unirse a la cadena de oración. "Vamos, va a estar todo bien", escribió junto a emojis de corazones y manos rezando.