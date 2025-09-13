La drástica decisión que tomó Evangelina Anderson con la esposa de Leandro Paredes

Este viernes, el programa "Sálvese quien pueda" de América emitió audios de Evangelina Anderson donde desmintió rumores sobre su vida amorosa. En las notas, la modelo aclaró su soltería tras especulaciones sobre un supuesto vínculo con el futbolista Leandro Paredes.

“Desde que me separé, han surgido mil historias. Dicen que estoy con un futbolista casado o con un novio en México, y no es cierto. Estoy soltera y enfocada en mis cosas. Nunca saldría con un hombre casado”, afirmó Anderson.

Además, se refirió a rumores sobre un romance con Juan José Purata, defensor de Tigres de México, afirmando que las imágenes en un centro comercial correspondían a un encuentro con el hijo de una amiga y que estaba acompañada por su familia. “No tengo una relación con nadie. Estoy disfrutando de mis papás en México”, añadió.

Por otro lado, Majo Martino reveló que Anderson intenta contactar a Camila Galante, esposa del mediocampista de Boca Juniors, para hablar con ella.

Evangelina también mencionó que su dificultad para hablar se debe al estrés generado por la situación mediática: “Perdón mi voz, estoy un poco disfónica por... no sé si será que estoy somatizando todo esto, que me hace mal”.