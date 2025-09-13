Pullaro: "Cuidamos lo que se hizo bien"

En un evento en Río Cuarto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció el lanzamiento de Provincias Unidas, una nueva fuerza política con miras a las elecciones de 2027.

La reunión congregó a gobernadores de seis provincias argentinas, quienes buscan promover un proyecto enfocado en el trabajo, la producción y el equilibrio fiscal, con una clara proyección hacia el futuro del país.

Pullaro subrayó en su discurso la importancia histórica del interior productivo: "Este interior ha dado mucho más a la Argentina de lo que ha recibido a cambio. Por eso, hoy formamos Provincias Unidas".

El gobernador enfatizó que el objetivo de esta nueva alianza es evitar el regreso de prácticas políticas del pasado: "No queremos que el kirchnerismo se envalentone. Aquí hay un proyecto que protege lo que se hizo bien, pero que fundamentalmente mira hacia adelante".

Además, Pullaro destacó que el futuro de Argentina está vinculado a sectores clave como el trabajo, la producción, la agricultura, la industria, el litio, el petróleo y el gas. Reiteró la capacidad de las provincias para gestionar recursos de manera eficiente y mantener un equilibrio fiscal, que consideró un principio "sagrado, pero con enfoque en los ciudadanos".

Finalmente, el gobernador resaltó el rol de los gobernadores en la preservación de la paz social en el país: "Si hoy hay paz social en Argentina, es porque los gobernadores de las 24 provincias hemos trabajado para cuidarla".