Se terminó el ciclo de Julio César Vaccari en Independiente

Julio Vaccari se alejó de la dirección técnica de Independiente tras la derrota 1-0 frente a Banfield, donde Martín Rio anotó el gol decisivo. Esta caída profundiza la crisis que atraviesa el club.

La situación se ha agravado tras el fallo de Conmebol, que implicó la suspensión de una tribuna, y la mala racha en la segunda etapa del año 2025. El descontento de los hinchas se ha dirigido hacia la dirigencia, siendo Vaccari el primero en abandonar un barco que parece hundirse.

Números de Vaccari

Vaccari dirigió un total de 58 partidos con un saldo de 25 victorias, 17 empates y 16 derrotas. A pesar de un buen inicio en el Torneo Apertura, no logró mantener el rendimiento a lo largo del año tras un agitado mercado de pases.

Crisis en Independiente

Independiente enfrenta una crisis que afecta aspectos deportivos, institucionales y de seguridad. La situación se desencadenó por graves incidentes en el estadio Libertadores de América durante un partido de la Copa Sudamericana, lo que llevó a la suspensión del encuentro y a una investigación de Conmebol. La incertidumbre y el descontento de los hinchas aumentan a medida que critican la falta de claridad en la gestión económica del club, que enfrenta deudas e inhibiciones.

En el ámbito deportivo, la reciente eliminación en la Copa Argentina y una serie de malos resultados han incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. En el Clausura, el equipo solo ha acumulado tres puntos de veinticuatro posibles.