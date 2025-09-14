Exequiel Palacios afuera de las canchas hasta 2026

Exequiel Palacios, futbolista del Bayer 04 Leverkusen, sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho que requerirá intervención quirúrgica. El club alemán anunció que el jugador estará fuera de las canchas hasta 2026, tras no poder finalizar el partido en el que su equipo venció 3-1 a Eintracht Frankfurt.

La lesión convierte a Palacios en la primera baja de la Selección Argentina para la gira por Estados Unidos, Angola e India, donde se llevarán a cabo amistosos clave para definir los convocados al Mundial 2026. Existe preocupación de que su tiempo de recuperación pueda extenderse, poniendo en riesgo su participación en el torneo.

La agenda de la Selección Argentina contempla, en octubre, encuentros contra Venezuela y Puerto Rico, el segundo de ellos programado para el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. En noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará otra gira amistosa en Angola e India.

El verdadero desafío comenzará el 11 de junio de 2026, con el debut en el Mundial, mientras se espera la confirmación de la fecha para la Finalissima contra España.