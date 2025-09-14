Argentina selló su pase a las Finales de la Copa Davis

La Selección Argentina de tenis logró su clasificación a las Finales de la Copa Davis tras vencer a los Países Bajos por un marcador global de 3-0. Las victorias de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry aseguraron los dos primeros puntos, y el equipo selló su pase con el triunfo de la pareja Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

En un partido que se extendió por varias horas, Zeballos y Molteni superaron a los holandeses Sander Arends y Botic Van de Zandschulp con parciales de 6-3 y 7-5.

Con esta victoria, Argentina se une a siete selecciones que disputarán la fase final, donde se medirá con Italia, el actual campeón, en los cuartos de final. Las instancias finales se desarrollarán en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre, marcando el cierre del calendario tenístico de 2025.