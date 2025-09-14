Beligoy fue reelectocomo secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros

Federico Beligoy ha sido reelecto como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) tras un proceso electoral en el que no se presentaron listas opositoras. Su nueva gestión será por un período de tres años.

Beligoy, que también es Director Nacional de Arbitraje en la AFA, recibió públicamente la felicitación de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien celebró su reelección en redes sociales.

La decisión de los árbitros de no presentar alternativas internas refuerza el liderazgo de Beligoy en un contexto marcado por polémicas relacionadas con decisiones arbitrales y el uso del VAR en el fútbol argentino.

Según datos de AAA Prensa, se registraron 275 votos en total; 273 fueron para la lista "Gestión por todos", encabezada por Beligoy, mientras que dos votos fueron en blanco. Esta lista obtuvo un 35% más de apoyo que en la elección anterior.

Con este respaldo, Beligoy continuará liderando la AAA hasta 2028, combinando su papel en el sindicalismo de árbitros con la dirección del arbitraje en la AFA, lo que lo consolida como una de las figuras más influyentes del fútbol argentino.