Javier Mascherano defendió a Messi tras el penal que le atajaron

El Inter Miami sufrió otra derrota, esta vez 3-0 ante el Charlotte FC en la fecha 30 de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Este partido siguió a la caída en la final de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders y marcó el regreso del equipo tras la fecha FIFA de septiembre.

La situación se volvió aún más frustrante cuando Lionel Messi, a dos minutos del primer gol del encuentro anotado por Idan Toklomati, falló un penal al intentar picarlo, lo que permitió al arquero croata Kristijan Kahlina detener el disparo.

El técnico Javier Mascherano abordó la situación en la conferencia de prensa posterior al partido, señalando que no era justo culpar a Messi por el penal fallido, destacando su importancia en el equipo durante la temporada. "Son situaciones del juego", afirmó.

Mascherano también resaltó la necesidad de mejorar: "Controlamos el partido en el primer tiempo, pero el primer gol nos afectó". Agregó que el equipo debe mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar desorganización temprana, lo que brinda oportunidades al rival.

Tras la derrota, el técnico expresó su preocupación por la falta de reacción del equipo: "Tenía la ilusión de jugar bien y ganar. Ahora debemos levantarnos rápidamente". También asumió la responsabilidad por los resultados, afirmando que el camino es trabajar arduamente y enfocarse en el próximo partido.