Colapinto reveló los pilotos de toda la historia de la Fórmula 1 que admira

Con la Fórmula 1 en un receso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto de Alpine, Franco Colapinto, se tomó un momento para reflexionar sobre su pasión por el automovilismo. En una entrevista con el sitio oficial de la Fórmula 1, Colapinto compartió su admiración por tres leyendas del deporte.

Al ser preguntado sobre a qué figuras históricas le gustaría invitar a una cena, no dudó en mencionar a Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. "Estos son los pilotos que más admiro, mis héroes desde pequeño", afirmó Colapinto, revelando el vínculo emocional que siente hacia ellos.

El piloto destacó su deseo de escuchar las historias de estas leyendas sobre sus experiencias en diferentes épocas. “Sería fascinante conocer cómo era el deporte en sus tiempos y cómo se comparan con la actualidad”, agregó.

La elección de Colapinto resalta su respeto por Fangio, un ícono argentino y cinco veces campeón del mundo; Senna, famoso por su talento y carisma, con quien ha sido comparado en ocasiones; y Hamilton, una figura contemporánea con la que ahora comparte pista. Esta combinación refleja su conexión con la rica historia del automovilismo y su propio camino en la Fórmula 1.