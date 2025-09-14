Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina

Daniela Celis brindó información sobre la salud de Thiago Medina casi 12 horas después de su accidente, que requirió cirugía de urgencia. En medio de la preocupación de sus seguidores y seres queridos, Celis informó que el joven se encuentra estable.

“Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Estamos a la espera de un parte médico actualizado. Agradecemos el respeto hacia la familia en este momento delicado. Toda luz es bienvenida. Gracias”, comunicó Celis.

Durante la noche, las hermanas de Medina solicitaron cadenas de oración por su pronta recuperación, y varios excompañeros del reality se unieron a esta iniciativa. Se espera que nuevas actualizaciones se hagan públicas alrededor del mediodía. Además, se ha solicitado más de 20 donantes de sangre para ayudar al joven.