Ángel de Brito desmintió a Gimena Accardi sobre su amante

Casi un mes después de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, el conductor de LAM, Ángel de Brito, ofreció nuevos detalles sobre la situación. De Brito desmintió las afirmaciones de Accardi sobre su amante, indicando que el tercero involucrado "es famoso y está casado".

Durante su regreso al programa tras unas vacaciones en Europa, De Brito aclaró que el amante de Accardi no es un desconocido, como ella alegó. "No es Agus Franzoni. Es alguien bien conocido", afirmó.

Aunque se mencionó a Andrés Gil, actual pareja de Cande Vetrano y ex compañero de teatro de Accardi, el periodista no confirmó directamente su implicación. Sin embargo, destacó que el tercero en discordia "no es random" y subrayó que "no es muy famoso, está en la mitad de tabla para abajo".

Respecto a los comentarios de Cande Vetrano sobre la situación, De Brito mantuvo silencio sobre la relación con Gil, pero concluyó: "Cande es divina, qué va a hacer. El que tiene que dar explicaciones es él".