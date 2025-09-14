La película de Ricardo Darín y Diego Peretti que arrasa en Netflix

Tras el éxito de “El Eternauta” en Netflix, Ricardo Darín vuelve a la pantalla con un nuevo proyecto titulado “Lo dejamos acá”, donde comparte protagónico con Diego Peretti. Esta película, que forma parte de la iniciativa "Hecho en Argentina" de la plataforma de streaming, promete ser una de las propuestas más interesantes del año.

Escrita por Emanuel Diez y dirigida por Hernán Goldfrid, “Lo dejamos acá” es un thriller psicológico que explora dilemas éticos y conflictos emocionales. Darín interpreta a un psicoanalista metódico que, tras años de práctica, comienza a cuestionar la efectividad de los tratamientos convencionales. En su búsqueda de nuevas soluciones, decide transgredir los límites de la psicología.

El equilibrio de su vida profesional se ve alterado con la llegada de un nuevo paciente, un escritor interpretado por Peretti. La interacción entre ambos desdibuja la línea entre lo personal y lo profesional, llevando a una relación que pone a prueba su ética y sentimientos.

La película es producida por Kenya Films, fundada por Darín, El Chino Darín y Federico Posternak en 2016. Es la primera vez que los dos actores se embarcan en un proyecto de este tipo, aunque anteriormente habían trabajado juntos en la comedia negra “La Señal” (2007). Hernán Goldfrid, por su parte, cuenta con la experiencia de haber dirigido a ambos en “Tesis sobre un homicidio” y “Música en espera”, dos éxitos del cine argentino.

Netflix continúa apostando por producciones argentinas que destacan el talento de artistas de renombre como Darín y Peretti. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, las expectativas son altas para esta nueva propuesta completamente nacional.